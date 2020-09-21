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10 سعوديات في قائمة فوربس لأصحاب أقوى العلامات التجارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 سعوديات في قائمة فوربس لأصحاب أقوى العلامات التجارية

الإثنين 21 سبتمبر 2020

10 سعوديات في قائمة فوربس لأصحاب أقوى العلامات التجارية

الخليج 365

حققت سيدات سعوديات نجاحا باهرا في عالم الأزياء عبر تدشين علامات تجارية لمعت في سماء الموضة العالمية على مدار سنوات عديدة. 

 

وحازت عشرات السيدات الكثير من الإشادات ما أهلهن إلى حجز مراتب متقدمة في قائمة "فوربس الشرق الأوسط".

 

ونستعرض أسماء سيدات بالمملكة العربية اللاتي حجزن 10 مقاعد بقائمة "فوربس" لأقوى العلامات التجارية 2020:

 

رزان العزوني

الأولى سعوديا والثامنة بالقائمة 

 

أروى البنوي

الثانية سعوديًا، والمرتبة 21 بالقائمة

 

هندية الصيرفي

المرتبة 26 بالقائمة

 

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نورة آل الشيخ

المرتبة 28 بالقائمة

 

دانا محمد العلمي

المرتبة 29 بالقائمة

 

نورة الفيصل

المرتبة 33 بالقائمة

 

شهد الشهيل

المرتبة 35 بالقائمة

 

منيرة التميمي

المرتبة 37 بالقائمة

 

فاطمة باطوق

المرتبة 40 بالقائمة

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