شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن التونسية توقف 24 مهاجرًا غير شرعى بمحافظتى صفاقس والمنستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من الأمن التونسى 24 مهاجرًا غير شرعى، بمحافظتى صفاقس والمنستير، كانوا يستعدون للهجرة خلسة عبر البحر باتجاه الأراضى الأوروبية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية الأحد، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس أوقفت 13 مهاجرًا إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة، كانوا يختبئون فيه استعدادًا للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه اوروبا.

وأضاف البيان انه تم حجز شاحنة كانوا يستعملوها المهاجرون في تنقلاتهم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

كما أوقفت وحدات أخرى من حرس الحدود البحري بمدينة المنستير 11 مهاجرًا كانوا على متن مركب بحري وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن التونسية توقف 24 مهاجرًا غير شرعى بمحافظتى صفاقس والمنستير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.