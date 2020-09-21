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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 6 سعوديات في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال بمنطقة الشرق الأوسط

الإثنين 21 سبتمبر 2020

الخليج 365

عشرات الأسماء السعودية برزت في قوائم مجلة "فوربس" العالمية خلال السنوات الأخيرة، وفي 2020 برزت أسماء 6 سعوديات بقائمة أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، ترصدهن "العين الإخبارية" في التقرير التالي.



لبنى العليان

تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" والرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس الإدارة في شركة العليان المالية منذ عام 1986 في المملكة. تولت مسؤولية أنشطة العمل التجاري والاستثمارات العائدة لـ "مجموعة العليان" في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ورئيسة مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة، ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية.

أول امرأة سعودية يتم انتخابها بصفتها عضوَة مجلس إدارةٍ في البنك السعودي الهولندي، ومنتدبةً عن شركة العليان المالية التي تشغل فيها منصب الرئيسة التنفيذية.

سارة السحيمي

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة السوق المالية السعودية "تداول" و"الأهلي كابيتال"، وتُعد أول امرأة سعودية تشغل منصباً مالياً رفيعاً ليس فقط على مستوى القطاع العام المتمثل في "تداول"، بل وأيضاً على مستوى القطاع الخاص.

وشغلت مناصب مماثلة في ثلاث مؤسسات مصرفية كبرى، هي: "الأهلي كابيتال"، و"مجموعة سامبا المالية"، و"جدوى للاستثمار". أيضا تولت منصب مديرة تنفيذية ورئيسة قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار.

حصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى النساء العربيات في مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عام 2017، كما اختيرت للانضمام إلى عضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018.

رانيا النشار

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الرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية، المملكة العربية السعودية، وعضوة مجلس إدارة شركة السوق السعودية تداول، وعضوة مجلس الإدارة في بنك سامبا المحدود.

لديها خبرة واسعة في الأعمال المصرفية، تمتد 20 عاماً، تبوَّأت خلالها عديداً من المناصب القيادية في المجموعة.

بسمة الميمان

أول سعودية تتقلَّد منصب المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بل وتُعد الأولى خليجياً في حصولها على هذا المنصب.

شغلت مناصب عدة أبرزها عضو مجلس إدارة UNWTO ST EP Foundation، وباحث تعاون دولي أول في هيئة السياحة والتراث الوطني.

تشغل حالياً منصب مدير المنظمات الدولية واللجان في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضو لجنة البرامج والميزانية في منظمة السياحة العالمية.

شيهانة العزاز

المستشارة العامة والسكرتيرة العامة لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض. شغلت منصب المستشارة القانونية في شركة "فينسون آند الكينز" في الولايات المتحدة الأمريكية 2017، وعملت مساعداً أوَّلَ في الشركة نفسها بين 2012 و2016، ومساعداً في شركة "بيكر آند مكنزي" بين 2008 و2012.

أسهمت شيهانة في تأسيس منظمة "طموح" لدعم وتشجيع الشابات في السعودية، ونالت لقب "صانعة الصفقات" عام 2016 من مجلة "فاينانس مونثلي" في المملكة المتحدة.

عائشة المانع

مديرة الخدمات المساندة لمستشفيات المانع العامة في المنطقة الشرقية، وعضو مؤسس من أعضاء مجلس الأمناء بكلية محمد المانع للعلوم الطبية، كما أنها عميدة كلية محمد المانع للعلوم الطبية. وهي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة روافد المسجلة في لبنان والتي تهتم بدعم وتوجيه الطلبة لدراسة التخصصات الصحية.