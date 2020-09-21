«جوجل» يحتفل بـ«ماما لبنى» مؤسسة «سمير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى، اليوم، محرك البحث العالمى «جوجل» بالذكرى ال86 على ميلاد الكاتبة المصرية الراحلة نتيلة راشد، التي كانت من مؤسسي مجلة «سمير» الشهيرة الخاصة بالأطفال.

ووضع محرك البحث، صورة كارتونية معبرة ل «نتيلة»، مع روابط موجودة على الشبكة العنكبوتية ترتبط باسمها وتاريخها وتتحدث عنها.

وولدت راشد في 19 سبتمبر 1934 واشتهرت باهتمامها بالأطفال والتواصل معهم، وبدأت الكتابة للأطفال والشباب منذ أن كانت طالبة بجامعة القاهرة، وفى 1953، أذيعت لها أول مجموعة قصص قصيرة فى الراديو.

وتعد راشد من مؤسسي مجلة «سمير» للأطفال فى 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002، وحرصت على تعليم الأطفال قواعد الصحافة والكتابة بشكل عام، فابتكرت باب «مراسل سمير»، الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال.

وحصلت راشد على جائزة الدولة بأدب الأطفال في 1978 وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأول، وتُرجمت بعض أعمال «ماما لبنى» إلى اللغة الإنجليزية وترجمت بنفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية.

وشغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وشاركت كعضو باللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل وعضو باللجنة العليا للطفولة والنشء بمكتبة الإسكندرية، وتوفيت في 26 مايو 2012.