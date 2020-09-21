شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: التحقيق مع مستغل الطفل في مشاهد مخلة للآداب.. تضمنت إساءة للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص بعد استغلاله لطفل للإساءة للتعليم والعملية التعليمية.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على أحدى منصات التواصل الاجتماعي يُظهر طفلاً في مشاهد مخلة للآداب وفيها إساءة إلى التعليم، وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقًا للمادة (١٠٣) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه، وفقا لـ”المدينة”.

وأكد المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.