«الصحة العالمية» تقر اختبار أعشاب إفريقية لعلاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت منظمة الصحة العالمية اختبار أعشاب إفريقية لعلاج الفيروس فيما تقوم موسكو بإجراء اختبارات على 60 ألف متطوع في الوقت الذي قالت فيه مصر إنها ستبدأ بتصدير دواء كورونا قريباً، بينما أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 957,948 شخصاً في العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 30,8 مليون شخص بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 20,8 مليون على الأقل، وقد تجاوزت بلجيكيا وحدها عتبة 100 ألف إصابة فيما قامت بريطانيا بتشديد القيود للحد من الإصابات.

وأقرت منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبار علاجات عشبية إفريقية لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. وقالت المنظمة إن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفاعليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها. وأضافت أن المعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفاعليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة. ومنذ فترة، يروج رئيس مدغشقر لمنتج، لم يخضع لاختبارات، يقول إنه يُعالج كوفيد-19، وذلك على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من استخدام علاجات لم يتم اختبارها. وأوضحت المنظمة أن الهدف من القواعد الجديدة هو تمكين العلماء في إفريقيا على إجراء اختبارات سريرية ملائمة. وفي القاهرة تستعد شركة «إيفا فارما» للأدوية، لتصدير دواء «فافيبيرافير»، العقار الروسي المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد في السوق المصرية، إلى خارج البلاد. ويعد «فافيبيرافير» مثيل دواء «الأفيجان» وتُعتبر «إيفا فارما»، أول شركة مصرية وعربية وإفريقية تُصنع الدواء على أرض مصر، وتصدره للخارج، إضافة إلى دواء «رمديسيفير» الذي تنتجه الشركة أيضاً للسوق المحلية، وتعمل على تصديره لبلدان في 3 قارات بالعالم.

تسارع الإصابات

وشهدت بلجيكا تسارعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات أمس وكشفت السلطات أن البلاد تجاوزت عتبة 100ألف إصابة بالفيروس، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، ففي بريطانيا أعلنت الحكومة فرض تدابير جديدة وصارمة لمواجهة تزايد الإصابات في البلاد كما فرضت غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) على كل بريطاني ملزم بعزل نفسه ذاتياً ولم يفعل. وكشف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن أكثر من 60 ألف متطوع سيشارك في اختبار اللقاح الروسي، وخضع آلاف الأشخاص لفحوص طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار».

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وأضاف عمدة موسكو «إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بالحد من انتشار كورونا مشيراً إلى أنه تم تطعيم 800 ألف شخص منذ أسبوعين وحتى الآن، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة ضد الأنفلونزا.

ويذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ويحمل هذا اللقاح اسم «سبوتنيك V»، وتم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

تظاهرات

وفي ألمانيا والأرجنتين تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة بوينوس آيرس، وفي دوسلدورف الألمانية احتجاجاً على الإجراءات الصحية التي اتخذتها حكومات البلدين للحد من الوباء الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص.