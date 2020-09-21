روسيا البيضاء تنتفض لرحيل لوكاشينكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر عشرات الآلاف في مينسك عاصمة روسيا البيضاء أمس الأحد، مرددين هتاف «ارحل» في سادس عطلة نهاية أسبوع على التوالي تشهد احتجاجات تطالب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الشرطة قولها إن عشرة أشخاص على الأقل اعتقلوا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية عناصر من قوات الأمن يضعون الخوذات أو الأقنعة ويجرون المحتجين في الشوارع.

وعمت الاضطرابات البلد الواقع في شرق أوروبا في أعقاب انتخابات رئاسية جرت الشهر الماضي ويقول لوكاشينكو إنه حقق فوزاً ساحقاً فيها لكن المعارضة تقول إن الانتخابات مزورة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع بفرض عقوبات على مينسك بسبب مزاعم تزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان لكن من المرجح أن يفوت التكتل موعداً نهائياً اليوم الاثنين لاتخاذ إجراء. وبالتزامن مع الاحتجاجات، سرب متسللون إلكترونيون البيانات الشخصية لألف ضابط شرطة رداً على حملة القمع التي تضمنت احتجاز الآلاف وشكوى الكثيرين من تعرضهم للضرب والتعذيب في السجن.

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وجاء في بيان نشرته قناة نيكستا لايف الإخبارية المعارضة على تطبيق تليجرام للتراسل «سنواصل نشر البيانات على نطاق واسع كلما استمرت الاعتقالات». وقالت الحكومة إنها ألقت القبض على 390 امرأة بتهمة المشاركة في احتجاج أول أمس السبت، لكن تم الإفراج عن معظمهن.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تقول إنها فازت في الانتخابات الرئاسية ولجأت إلى ليتوانيا، السبت إن «البيلاروسيين مستعدون للكشف عن هوية أولئك الذين يطيعون الأوامر المجرمة». ونقل مكتبها الإعلامي عبر قناته على تليجرام قولها مخاطبة الشرطة «يجب أن تنظروا في عيون شعبكم، الذي يتعين عليكم الدفاع عنه».

ويرفض لوكاشينكو رفضًا قاطعًا الرضوخ وطلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعهد بتقديم دعم أمني إلى مينسك إذا لزم الأمر وتعهد بتقديم قرض بقيمة 1,5 مليار دولار إلى بيلاروسيا.

ومن المقرر أن تلتقي تيخانوفسكايا اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وينوي الاتحاد فرض عقوبات على شخصيات بيلاروسية يعتبر أنها مسؤولة عن تزوير الانتخابات وقمع الشرطة للمتظاهرين. (وكالات)