تركي الفيصل: قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام حق سيادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمير تركي الفيصل، أمس الأحد، أن قرار الإمارات بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ينبع من مبدأ سيادي. وقال إن توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيات مع إسرائيل هو حقهما السيادي ولا أحد يستطيع أن يعارضهما في ذلك. وأكد الأمير تركي الفيصل، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربية» أن الإمارات والبحرين حريصتان على إرساء السلام الدائم في المنطقة، وتؤكدان دوماً على ضرورة حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وشدد الأمير السعودي على أن وقف ضم إسرائيل لأراض في الضفة يفتح المجال للعودة إلى المباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل، منوهاً بأن إصلاح البيت الفلسطيني هو الأساس لحل القضية الفلسطينية. كما قال إنه على إسرائيل أن تستجيب للمبادرات العربية الداعية للسلام منذ عام 2002، في إشارة إلى مبادرة السعودية التي أعلنها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد، ولكن إسرائيل لم تتجاوب واستمرت في سياستها الاستعمارية، مؤكداً أنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة لفتح المجال أمام سلام مع الدول العربية.

وأشار إلى أن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كان أول من بادر بعقد اتفاق سلام مع إسرائيل ثم الأردن في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال. وقال إن السلطة الفلسطينية نفسها هي نتاج عملية سلام قادها الزعيم الراحل ياسر عرفات ضمن اتفاق اوسلو عام 1993. وقال إن كل هذه الاتفاقيات أدت إلى علاقات مشتركة وتعامل علني وليس تحت الطاولة.

وعن مواقف إيران وتركيا وقطر، قال الأمير تركي الفيصل إن اثنين من هذا «الثلاثي الخرب»، وهما تركيا وقطر، تقيمان علاقات ودية مع إسرائيل. أما إيران التي تدعي أنها حاملة للواء «تحرير فلسطين» من إسرائيل فهي نفسها تستعمر دولا عربية. كما أن إيران إبان الحرب العراقية الايرانية جلبت السلاح من إسرائيل. وهؤلاء يحاولون أن يسمحوا لأنفسهم بما رفضوه للآخرين. أما القيادة الفلسطينية، فهي تواجه انقساما كبيرا بين حركتي فتح وحماس، وهو انقسام لم يعالج رغم الوعود برأب الصدع، لكن الواقع يؤكد أن غزة في واد والضفة الغربية في واد آخر. وإذا أراد الفلسطينيون أن يحصلوا على الدعم من الدول العربية، ومنها السعودية، فيجب أن يرتبوا بيتهم ويتجنوا الانسياق وراء الأجندات التخريبية التي تقودها تركيا وإيران وقطر. ونوه الأمير بأن «الشعوب العربية على دراية بما يحدث تماما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي كشفت كل شيء، بما في ذلك تطبيع تركيا وإيران»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك «ادعاءات يتم الترويج لها على وسائل التواصل بدعم من الدول الخربة».