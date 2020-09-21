الدول المتسوّلة الفاشلة

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عبدالله السويجي

إلى متى ستبقى بعض الدول العربية عالة على الدول الأخرى في حل أزماتها الداخلية والتغلّب على الأخطار؟

من يتابع فشل العديد من الدول العربية في مواجهة الكوارث الطبيعية أو السياسية، سيتساءل عن طبيعة الفكر الإداري والاقتصادي الذي تنتهجه قادتها في إدارة شعوبها، وسيتساءل أكثر عن الإنجازات التي حققتها في مجال البنية التحتية، ويكبر السؤال ليطال مصداقية الأداء: هل هذه الإدارات والقيادات كانت تعمل حقاً، أم أنها ضيّعت الوقت في الصراعات الحزبية والمناكفات وأهملت خدمات المواطن التي هي حق من حقوقه الأصيلة؟

الفيضانات التي شهدتها أرض السودان خلّفت عشرات الضحايا من البشر والثروة الحيوانية، وجرفت عشرات آلاف المنازل ومئات الفدادين من الأراضي الزراعية، وتركت الناس في العراء. لم تكن الأولى، بل سبقتها فيضانات بذات الحجم أو أقل، لكن الحكومة لم تفكّر في إدارة الأزمة وتنفيذ مشاريع استباقية لمواجهة الكوارث وتخفيف الأضرار على الأقل، وقد رأينا شباباً يشكلون سداً بأجسادهم لوقف تدفق المياه، وبدا المشهد كما لو أن الدولة غائبة كلياً وتعيش في زمن مغاير ومختلف.

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الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة اللبنانية ودمر جزءاً كبيراً من مينائها الرئيسي وأشعل فيه النار الموقدة، أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأكثر من خمسة آلاف جريح وصدّع عشرات البنايات وترك آلاف الأشخاص من دون مأوى، ولم تستطع الدولة اللبنانية حتى الآن تحديد المسؤولية ومعرفة الفاعلين، وأرجعت الانفجار إلى الفساد، وهي كلمة مطاطة وعائمة ولزجة.

ومن جهة ثانية فشلت الدولة في التعامل مع الانفجار وتداعياته لولا الدعم الخارجي. ثم حدثت حرائق في المرفأ ذاته دمرت مبان ومنشآت. وهنا نسأل الأسئلة ذاتها التي طرحناها في موضوع فياضانات السودان. سوريا والعراق وليبيا واليمن وتونس ولبنان تعرّضت لهجمات لم يسبق لها مثيل من قبل جماعات إجرامية متطرفة اتخذت من الدين ستاراً لتصول وتجول وتحرق وتدمّر، وأودت المعارك بحياة مئات الآلاف وهجّرت ملايين العائلات وحرقت ملايين البيوت ودمرت البنى التحتية بفعل غباء هذه الدول، وفشلت في التصدي لمشروعها لأسباب عديدة من بينها عدم الجاهزية لحماية الشعوب من المندسين، وثانياً، الفقر المنتشر بين الناس والذي قاد إلى التحاق جزء منهم بهذه الجماعات مقابل رواتب مغرية، ولا نعرف حتى الآن هل قضت هذه الدول على الجماعات الإرهابية أم ما زالت، مرة بدعم منها ومرة بعجزها.

ما أريد أن أقوله أنه لولا المساعدات الخارجية للدول التي تعرضت لكوارث طبيعية أو سياسية أو عسكرية لمات الناس جوعاً، ولولا تدخل الدول الأجنبية في التصدي لتلك الجماعات المتطرفة لسقطت الدول بين مخالب التطرف وعادت إلى عصور التخلّف. ويمكننا هنا إضافة هجرة الشباب نحو أوروبا هرباً من البطالة والظلم والاستبداد، كحادث إنساني اجتماعي كارثي، ومرة أخرى فتحت الدول الأجنبية أبوابها وحدودها واستقبلت المهاجرين واللاجئين.

والسؤال الكبير والخطير: إلى متى ستبقى بعض الدول العربية عالة على الدول الأخرى في حل أزماتها الداخلية والتغلّب على الأخطار؟ إلى متى ستبقى خاضعة لمجموعة من السياسيين الفاسدين الذين يتاجرون بمصالح الشعوب وحياتهم؟

لقد فتح هذا الوضع الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول والشعوب، وفرض السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية، كما يحدث الآن في لبنان وسوريا والعراق وليبيا ودول أخرى. إنه وعلى الرغم من رداءة المشهد، ينشغل أصحاب القرار بإحصاء المكاسب من وراء التشكيلات الحكومية، ومن الدعم الدولي المالي والاقتصادي، بل إن بعضهم يرى بلاده تنحدر نحو المجهول ويصر على التمسك بحقائب وزارية، وليته يهدف من وراء ذلك العمل لمصلحة الشعب وليس لمصلحة حزبه، ونجده يتبجّح بالوطنية والمقاومة والشعارات الزائفة، وحين يثور الشعب يقمعون ثورته بالحديد والنار، ولبنان مرة أخرى، نموذجاً.

هذه الدول التي نتحدث عنها نالت استقلالها منذ عشرات السنين، وبعضها منذ ثمانين عاماً، والأخرى منذ مئة عام، ورغم ذلك ما زالت تتخبط في سياساتها وتعتمد على الدول المانحة. وباختصار تحولت إلى دول لا تستطيع تأمين الكهرباء والماء والأمن لشعوبها.

لقد وصل الحال بشعوب هذه الدول للمطالبة بعودة الانتداب أو الاستعمار من جديد. أليس هذا مخجلاً؟

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