كمبيوتر سحابي بحجم حافظة الجيب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «على بابا» الصينية، أول كمبيوتر سحابي لها بحجم حافظة الجيب، ليس له وحدة رئيسية أو وحدة معالجة مركزية وقرص صلب. وكشف تشانغ جيان فنج، رئيس الشركة عن الكمبيوتر الذي يحمل اسم «ووينج»، وتشغل جميع وظائف الحوسبة والتخزين له في السحابة.

وأضافت: «بمجرد الاتصال بشاشة واحدة، يمكن للمستخدمين الدخول إلى سطح مكتب الكمبيوتر السحابي والوصول إلى مختلف التطبيقات والملفات».

الكمبيوتر«ووينج» يمكن توسيع قوته الحاسوبية في السحابة في أي وقت، كما يمكنه تلبية متطلبات الحوسبة عالية الأداء مثل عرض الرسوم المتحركة وتطوير البرامج، وتخزين جميع البيانات في السحابة. ويتمتع الكمبيوتر السحابي بنفس قدرات الحماية الأمنية مثل مركز بيانات لسحابة «علي بابا».

ويطلق مصطلح «السحابة» على مصادر الخدمة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت دون الحاجة لامتلاك البرامج والأجهزة اللازمة لتوفيرها محلياً.

ويشمل ذلك الحصول على مساحات كبيرة لتخزين البيانات، والنسخ الاحتياطي، والمزامنة الذاتية والبرامج، وجدولة المهام، ودفع البريد الإلكتروني، والطباعة عن بعد. وتمكن التقنية الشركات من صناعة كمبيوتر بحجم صغير جداً يمكن مالكه من الوصول إلى حجم هائل من البيانات عبر نافذة تشبه سطح المكتب في أجهزة الكمبيوتر العادية.