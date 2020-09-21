جامعة أبوظبي تطلق «من أجلك يا سودان» بحضور سفير الخرطوم وبطلة تحدي القراءة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرعاية مجموعة اللولو العالمية وشركة بيبسي مبادرة بعنوان «من أجلك يا سودان» لجمع التبرعات النقدية والعينية من أجل السودان بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، جراء الفيضانات التي اجتاحت ولايات السودان خلال الأسابيع الماضية.

ودعت المبادرة والتي أقيمت أمس الأحد إلى تقديم الدعم للأشقاء في السودان من خلال التبرعات النقدية والعينية، حيث وفرت الجامعة صناديق خاصة لاستقبال التبرعات بالتنسيق مع الهلال الأحمر. وشكلت الحملة جزءاً لا يتجزأ من مبادرات جامعة أبوظبي المجتمعية محلياً وإقليمياً،ومن جهودها المتواصلة في الإسهام في توفير الدعم للمجتمعات محليّاً وإقليمياً. وشهدت المبادرة حضور كل من محمد أمين الكارب، السفير السوداني لدى الدولة وممثلين عن مكتب الأمين العام للهلال الأحمر، وبطلة تحدي القراءة العربي في دورته الأخيرة هديل أنور من السودان، وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة. كما شارك في تنظيم المبادرة المتطوعون في خط الدفاع الأول من طلبة الجامعة.

وقال الظاهري،: «نعتزّ بإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى توفير المساعدة والدعم لأهلنا في السودان في ظل ما يواجهونه من معاناة جراء الفيضانات، ونفخر بشراكتنا مع الهلال الأحمر، والتي سيكون لها الأثر الكبير في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها وتحقق غاياتها في تخفيف معاناة المتضررين، مؤكدين أن هذه المبادرة تترجم حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية ليس محليّاً فحسب، وإنما تجاه إخوتنا في كل مكان».

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من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر ، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الإنسانية المبذولة على مستوى الدولة، لدرء الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات في السودان، والوقوف بجانب الأشقاء لتجاوز ظروفهم الراهنة.

وقال إن الهيئة ترحب دائماً بمبادرات شركائها الإنسانيين في الدولة، لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا الكوارث والأزمات، وتجسد تفاعل أبناء الإمارات مع القضايا والأحداث التي تتأثر بها الشعوب من حولهم.

وشدد المنصوري على أن الحملة تعزز استجابة الهلال الأحمر تجاه المتأثرين من الفيضانات في عدد من الولايات السودانية، وتساهم في توسيع مظلة المستفيدين من البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه حالياً على أرض الواقع لتخفيف وطأة الكارثة عن كاهل المتضررين.

ومن جهته أضاف أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: «تعد الأعمال الخيرية ومبادرات المسؤوليات الاجتماعية للشركات ركيزة أساسية بالنسبة للمجموعة.