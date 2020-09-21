المجالس البلدية لإمارة الشارقة تناقش خطط عملها

بناء على المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2020 بشأن دعوة المجالس البلدية لإمارة الشارقة للانعقاد، عقدت المجالس البلدية لإمارة الشارقة اجتماعها الأول للفصل السنوي السادس عشر، حيث ناقشت خطط عملها،

ترأس سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس الاجتماع الأول للمجلس البلدي لمدينة الشارقة بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالوكالة ود.علي محمد بن درويش نائب رئيس المجلس والأعضاء، كما حضر الاجتماع ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وماجد عبدالله بوخاطر أمين سر المجلس.

وافتتح المهيري الاجتماع بكلمة توجه من خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تجديد الثقة للمجلس البلدي وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي اعهد ونائب حاكم الشارقة على دعمه المستمر لهذا المجلس الذي يتشرف بدوره بتجديد العهد لصاحب السمو الحاكم ولسمو ولي العهد بمواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مدينة الشارقة. وأثنى على تعاون كل من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وبلدية مدينة الشارقة مع المجلس البلدي في كافة المجالات وعلى حرص الدائرة والبلدية على التنسيق بشكل مستمر مع المجلس لمتابعة القرارات والتوصيات المتعلقة بشؤون سكان مدينة الشارقة.وبعد تلاوة أمين سر المجلس للمرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2020 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد لدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر، اقترح الرئيس إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

بلدي البطائح

عقد المجلس البلدي لمنطقة البطائح أمس الأحد، اجتماعه الأول، في بداية دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل السنوي ال 16، بمقر المجلس في بلدية البطائح برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي، وحضور عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح وأعضاء المجلس البلدي، وافتتح بن حليس الاجتماع بكلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لحرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أعلن بن حليس انطلاق أعمال المجلس البلدي لمنطقة البطائح لدور انعقاد جديد.بلدي الحمرية

ثمن المجلس البلدي لمنطقة الحمرية الدعوة الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة للمجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس البلدي صباح أمس الأحد بمقر بلدية منطقة الحمرية، بحضور رئيس المجلس ومدير بلدية الحمرية وكافة الأعضاء. ترأس الاجتماع حميد سيف بن سمحه الشامسي رئيس المجلس.

وقدم مدير بلدية الحمرية خلال الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن مختلف أعمال البلدية طوال الفترة السابقة.

بلدي الذيد

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عقد المجلس البلدي لمدينة الذيد، صباح أمس، بمقر المجلس، اجتماعه الأول، في بداية دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل السنوي السادس عشر، برئاسة الدكتور محمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، وحضور راشد محمد سعيد القابض الطنيجي نائب الرئيس.

افتتح بن هويدن الاجتماع بكلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على توجيهاته الكريمة ومكارمه السخية التي لا تنقطع لأبناء إمارة الشارقة، وإلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على دعمه المستمر لعمل المجلس.وبعد إلقاء المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2020، أعلن بن هويدن انطلاق أعمال المجلس البلدي لمدينة الذيد لفصل سنوي جديد.

بلدي خورفكان

كشف الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان عن تشكيل المجلس لجنة لدراسة مقترح إنشاء سوق لبيع السيارات المستعملة بالمدينة من جميع جوانبه القانونية والمجتمعية والجدوى منه إلى جانب مناقشة الحد من التلوث البحري الناتج من مخلفات السفن من النفط والأضرار التي يخلفها على شواطئ مدينة خورفكان.

أوضح النقبي خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس أن الاجتماع بحث أهمية تواجد الدوائر المختصة بالعقود واستخراج الرخصة التجارية وغيرها في مكان واحد.

بلدي كلباء

أكد الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء عزم المجلس تنظيم ملتقى التشييد والبناء خلال الفترة القادمة وتكليف لجنة التخطيط والتطوير في المجلس بمتابعة الإعداد للملتقى وتحديد الزمن المناسب لانعقاده، مشيراً إلى أن المجلس أقر مخاطبة هيئة الطرق والمواصلات لتحديد المدة الزمنية لاستلام شارع الشاطئ، فضلاً عن بحث إمكانية تحديد أماكن للسباحة بشواطئ المدينة، إلى جانب مخاطبة مجلس الشارقة الرياضي للمساعدة في توفير مسار للدراجات.

وقال على هامش ترؤسه أمس اجتماع المجلس إن الاجتماع اعتمد مخاطبات أبرزها مخاطبة دائرة التخطيط والمساحة ووزارة البنية التحتية بخصوص الوصلات التي ترتبط بالشارع الدائري، ومخاطبة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بخصوص سعر المياه للمزارع والعزب، ومخاطبة دائرة التخطيط لتوفير أرض لكراج البلدية ومشتل للبلدية، وخارطة الموقع الجديد للمقصب ومرافقه ( سوق المواشي - وسوق الطيور - والمزادات) إضافة الى توفير دائرة التخطيط أرضاً للمواد الكيماوية.