«خيرية الشارقة» تطلق حملة القلوب الصغيرة إلى السـودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتزامن مع حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، أمس الأحد، حملة «القلوب الصغيرة» إلى السودان المعنية بإجراء عمليات القسطرة للأطفال المصابين بأمراض وتشوهات قلبية بدعم متبرعي الجمعية، وسيقوم الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال رئيس الحملة، بإجراء 20 عملية للأطفال بمنطقة ود مدني وذلك على مدار 4 أيام بإشراف من سفارة الدولة وعبر ترتيب من مكتب الجمعية في الخرطوم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أنه بالتزامن مع حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تسيير حملة إنسانية لإجراء عمليات لقلوب الأطفال الذين يعانون تشوهاً خلقياً، وسوف يقوم الدكتور أحمد الكمالي مع الطاقم الطبي المتعاون في السودان بإجراء عدد من العمليات لأطفال بحاجة لعمليات القسطرة القلبية العاجلة، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات.

وناشد عبدالله بن خادم المحسنين إلى دعم هذه الحملة التي يتم إطلاقها بشكل متواصل على مدار العام، خاصة أن مردودها الإنساني قوي للغاية وقد أسهمت الحملة من قبل في علاج أعداد كبيرة من الأطفال وإعادتهم إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، حيث أن هذه النوعية من العمليات مكلفة للغاية وليس بمقدور الحالات المتعففة وذوي الدخل البسيط توفيرها، ونحن ندعو جمهور المتبرعين إلى المساهمة في إنجاح الحملة.