دمشق تدرس رفع دعوى ضد ترامب بعد اعترافه بمحاولة اغتيال الأسد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس، أمس الأحد، في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إن «مجلس النقابة سيدرس فكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ بسبب تصريحه الأخير الذي أفصح فيه أنه كان ينوي استهداف الرئيس بشار الأسد عام 2017»، وفق موقع «العربية نت».

وأكد نقيب المحامين السوريين أنه «في حال تمت موافقة المجلس على هذه الفكرة سيتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين».

وأوضح، الفراس فارس أنه «سوف تتم دراسة جدوى رفع الدعوى، ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، وماذا سوف تحقق من فائدة». وأكد أن النقابة «لن تقوم بعمل لمجرد الاستعراض؛ بل لتحقيق فائدة، ولو لتسجيل موقف، مضيفاً: إنه في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين تجهيز الفكرة.. فيما لم يفصح عن الجهة التي سيتم رفع الدعوى فيها، وترك الأمر للدراسة التي ستقوم النقابة بإعدادها».