غـارات روسـية كثيفـة علـى مواقـع الجمـاعات الإرهابيـة شـمال غـربي سـوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت طائرات حربية روسية، أمس الأحد، قصفاً على مواقع الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة في محيط إدلب شمال غربي سوريا هو الأعنف منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر، بحسب مصادر معارضة، فيما قصف الجيش السوري بالمدفعية والصواريخ مناطق متعددة للمسلحين في ريف إدلب الجنوبي.

وقال شهود إن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب المدينة لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة للجيش السوري. وقال محمد رشيد، وهو مسؤول سابق في قوات المعارضة ومراقب طائرات متطوع تغطي شبكته القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية، إن هذه الغارات الثلاثين هي الأعنف حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مراكز تعقب أخرى أن طائرات روسية من طراز سوخوي قصفت منطقة حرش وقرية عرب سعيد غربي مدينة إدلب. كما قصفت طائرات مسيرة مجهولة الهوية بلدتين يسيطر عليهما مقاتلو فصائل مسلحة في سهل الغاب غربي محافظة حماة. وذكر المرصد السوري أن سربا من الطائرات الروسية شن أكثر من 22 غارة جوية على مناطق في محيط مدينة إدلب مستهدفا مناطق تتواجد فيها معسكرات ومقرات لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) ومجموعات ارهابية أخرى. وأضاف أن الجيش السوري قصف محيط النقطة التركية في ريف جسر الشغور تزامنا مع هذه الغارات، وأوضح أن عدة قذائف صاروخية سقطت على محيط النقطة التركية في قرية «اشتبرق» الواقعة في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب، ما أدى لاشتعال حرائق في بعض الأحراش الواقعة قرب نقطة تمركز القوات التركية. وأضاف أن القوات الحكومية جددت قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وبينين وفليفل بريف إدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

في غضون ذلك، كشف المرصد أن رتلا تركيا جديدا مؤلفا من نحو 15 آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية دخلت الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين باتجاه المواقع التركية في منطقة «خفض التصعيد». (وكالات)