«إنترنت على عجلات» لتلامذة فقراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاحنة صغيرة وجهاز موجّه (راوتر) في الداخل وهوائي اتصال بالأقمار الصناعية على السقف، هذا كل ما يلزم؛ لتوفير اتصال بالإنترنت لمئتي طفل من فقراء سانتا آنا قرب لوس أنجلوس، وتمكينهم من متابعة دروسهم عن بُعد خلال جائحة «كوفيد-19».

ويقول رومان رينا، المشرف على المشروع التجريبي لتلامذة فقراء«إنترنت لاسلكي على عجلات» إن «بعض الأهل واجهوا صعوبات الشهر الفائت» مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويضيف: «كثير من تلامذتنا ليس لديهم أي اتصال بالإنترنت، ومن الصعب عليهم متابعة الدروس خلف شاشة الكمبيوتر».

ولحل هذه المشكلة، راودت كيفن واتسون رئيس شركة «جي أف كاي ترانسبورتيشن» المتخصصة في خدمات النقل الدراسي في سانتا آنا، فكرة تجهيز بعض شاحنات الشركة الصغيرة بوصلات إرسال للإنترنت، ووضعها في نقاط استراتيجية في المدينة تكون في تصرف التلاميذ الذين لا يتمتعون بنفاذ إلى الشبكة وفق سجلات السلطات التربوية المحلية.

ويوضح واتسون: «نركن المركبة، ونبقى في الموقع لثماني ساعات؛ لضمان اتصال التلاميذ بالشبكة طوال النهار، ويغطي إرسال شبكة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» محيط 350 متراً».

ويكلف الاشتراك الشهري بالإنترنت في الولايات المتحدة 60 دولاراً في المعدل، وأحياناً أيضاً لغياب البنى التحتية خصوصاً في المناطق المعزولة.