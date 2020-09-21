موسكو تدعو لتثبيت الهدنة في ليبيا وبناء حوار بين أطراف النزاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا،فيما دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أمس الأحد، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

وفي مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، عبر بوجدانوف عن اعتقاده بأن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مشيراً إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى «فراغ إداري» في ليبيا.

من جانبه،دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، أمس خلال لقائه السراج كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

Advertisements

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير الألماني أعرب خلال لقائه السراج بمقر المجلس الرئاسي عن تقديره لإعلان السراج عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، ودعا كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاثة لحل الأزمة الليبية «أمنية واقتصادية وسياسية» تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

قال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعاً جزئياً لحالة القوة القاهرة.

(وكالات)