الاهتمام بالطعام والنوم بداية صحة جيدة للطفل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، السبت، جلسة افتراضية بعنوان «فن العناية بأطفالنا»، استضافت د.حسام التتري، مدير طب الأطفال وأمراض الأطفال المعدية في مركز القلب الطبي في العين، للحديث عن أساليب العناية بالصغار.

وبيّن التتري خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية راما مهنا، أهمية إدراك أولياء الأمور الجوانب الصحيحة، والأساليب السوية الواجب اتباعها في طرق تربية الأبناء، وتعزيز العادات اليومية السليمة كالنوم، والعلاج السليم، والتغذية الصحية.

وتناول أهمية السلوك الغذائي في بناء جهاز مناعي قوي لدى الأطفال، مع توضيح أهم الفيتامينات التي يمكن للإنسان الحصول عليها من المأكولات، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن العادات الموروثة الخاطئة التي فرضتها الظروف نظراً لقلة المعلومات في الماضي.

وحدد التتري ثلاثة مصادر للأخطاء التي يقع فيها أولياء الأمور مع أولادهم، معتبراً عدم وجود طبيب للأسرة أبرزها، نظراً لأهميته الكبيرة في أرشفة التاريخ الصحي للطفل. واعتبر مواصلة الارتكاز على جهود الآباء والأجداد في علاج العديد من الأمراض من الأمور الخاطئة، نظراً لاختلاف الظروف.

واعتبر التتري أن اللجوء إلى محرك «جوجل» واحد من الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها الأمهات في بحثها عن سلوكيات العلاج، والنوم، والتغذية لأطفالهن، نظراً لعدم دقة مصادر المعلومات المتوفرة، إلى جانب عدم صحة الكثير من المعلومات أو الدراسات التي تتناول الجوانب المتعلقة بالأطفال.

وحول السلوك الغذائي الصحيح، أكد أن الأنماط الغذائية سلوك قويم يجب غرسه خلال تربية الطفل، وتعويده عليها، لافتاً إلى أن غرسه يتطلب جهوداً كبيرة، لكن نتائجها مضمونة. وشدد على أهمية الابتعاد عن الأغذية السريعة نظراً لخطورتها على صحتهم.

ولضمان نجاح تحديد السلوك الغذائي الصحيح عند الأطفال، دعا التتري الأمهات إلى الابتعاد عن أداء دور نادلة المطعم التي تنفذ خيارات الأبناء الغذائية، واللجوء إلى تحديد نوع الغذاء الذي يوضع على المائدة، بالإضافة إلى تحديد إطار تناوله الطعام بعيداً عن الإلكترونيات، وترك الحرية لهم في اختيار ما يريدون الموجود على المائدة، وتحديد الكمية لهم حتى لو كانت كبيرة.

وأشار الطبيب المتخصص في علاج الأطفال إلى أن العديد من الاطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً، زاروا عيادته لعلاج حموضة المعدة، أو السمنة، أو عدم وجود شهية للأكل، بالإضافة إلى أوجاع في البطن، وعدم انتظام في النوم، جراء الأغذية غير الصحية.

وتطرق التتري إلى النوم الصحي، وأهميته في عملية النمو، موضحاً ضرورة نوم الأطفال من العاشرة ليلاً وحتى الخامسة فجراً على الأقل، باعتبارها الفترة الزمنية اليومية اللازمة لتبديل الخلايا، وفرز هرمون النمو، وضبط الهرمونات الأخرى لعمل الجسم.