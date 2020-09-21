شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولى» تبدأ عامها السابع بدورة شعارها التجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل «الأولى»، إحدى إذاعات شبكة «الأولى» التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اليوم الاثنين، بمرور ستة أعوام على انطلاقتها، معلنة عن دورة برامجية جديدة.

قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز: في مثل هذا اليوم منذ ستة أعوام، بثت «الأولى» أولى كلماتها في فضاء الإعلام الإماراتي، لتبدأ بعدها مسيرتها الحافلة والمكللة بالعطاء ورسائلها التوعوية وتوسع دائرة تغطية مسيرة النهضة في البلاد وتحتفي بإنجازات المؤسسات الحكومية والخاصة وتسهم بدور فاعل في الدعم والمساندة والإيفاء بمسؤولياتها المجتمعية، وتدنو من مستمعيها تحقيقاً لغايتها المنشودة، كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني، ورافد من المجتمع المحلي وإليه ممثلاً في شعارها الدائم «منكم وفيكم».

وأضافت: تحتفي الإذاعة اليوم بكوادرها وكل فرق العمل فيها من معدين ومنتجين ومخرجين، وتتقدم بالشكر إلى مستمعيها وباقي شقيقاتها من وسائل الإعلام، لكونهم شركاء في هذه المسيرة التي ميّزت الإذاعة في خطها التراثي الوطني الإماراتي ولهجتها المحلية.

وابتداء من برنامجها الصباحي «صباح الأولى» تحتفل الإذاعة بالمناسبة بحلقة خاصة تشمل مداخلات هاتفية لمسؤولين وعاملين في المركز و«الأولى» للحديث عن كواليسها واستمرارها طوال الأعوام الستة الماضية بتقديم رسالتها.

من المتحدثين عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، والإعلامية القديرة حصة العسيلي.

كما أعدت الإذاعة مجموعة من الفواصل التي يتحدث فيها مذيعوها عن مشوار عملهم، ورحلتهم المهنية في هذا الصرح الإعلامي الذي يبث رسائل وطنية هدفها الأول تعزيز الهوية الوطنية ومسيرة حفظ التراث الثقافي للدولة. ويتضمن البث فاصلاً يستعرض أهم ما قدمته الإذاعة من برامج وفواصل في إطار المحتوى الإعلامي الإماراتي التراثي والوطني طوال الأعوام المنصرمة.

وتستقبل «الأولى» عاماً جديداً وسط فترة تشهد مواجهة «كوفيد- 19»، وحرصها على أن يكون لها دور توعوي حول أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم المجتمعية والوطنية والالتزام بكل التدابير الاحترازية والوقائية. كما ساهمت الإذاعة في إنتاج فواصل خاصة بهذا الشأن، وستستمر على هذا النهج حتى القضاء على الفيروس.





برامج يومية وأسبوعية

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تضم الدورة الجديدة لإذاعة «الأولى» تجديداً في الطرح والفقرات لعدد كبير من البرامج اليومية والأسبوعية. ويستمر برنامج «صباح الأولى» برسائله الإيجابية مع سالم محمد، من الأحد إلى الخميس بين 6:30 و9 صباحاً، في تغطيته لأهم الاحداث والفعاليات المحلية وإنجازات العمل الحكومي في الدولة. كما يطرح البرنامج التساؤلات التي تشغل المواطن ليشكل صلة الوصل بينه والجهات الحكومية، ويقدم كذلك عرضاً لأهم الأخبار اليومية ويتناول أحد المقالات المتعلقة بالأحداث المحلية وأهم التغريدات ورسائل المستمعين.

ويأتي برنامج «للشباب راي» مع أمل الملا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 14-16، ليشكل منصة حوارية وطنية من خلال طرحه كل المواضيع التي تتعلق بالشباب واهتماماتهم. وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية، سيعقد البرنامج جلساته النقاشية عن بعد كل خميس.

ويطل برنامج «راديو البيت» مع سماح العبار، من الأحد إلى الخميس، بمواضيعه الاجتماعية اليومية من قيم ومبادئ وموروثات مجتمعية لبناء عائلة متماسكة مع استضافة أهل الخبرة والاختصاص في المجالات الأسرية والتربوية والاجتماعية وتطوير الذات.

ويستمر برنامج «حياك في بلادي» مع خليفة الفلاسي، من الأحد إلى الخميس، في تقديم كل ما هو تراثي سياحي في الإمارات.

أما البرامج الأسبوعية، فمنها «الأولى مع الأولى» كل أربعاء مع حصة العسيلي. ويستضيف الشخصيات المؤثرة في مختلف مجالات الحياة.

ويستعرض «مسا الرياضة» مع ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي، الأحد الرياضة المحلية بين القديم والحديث وتطورها إضافة إلى مواضيع الساعة.

ويبحر برنامج «غبايب» بالمستمعين كل اثنين مع النوخذة حميد بن ذيبان، يحاوره فهد علي. ويدور البرنامج حول البيئة الساحلية في الإمارات وكل ما يميزها.

ويطل برنامج «مزامل» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي،السبت، ليثري أذن المستمع بأبيات القصيد ويطرح الموضوعات التي تناولها الشعراء المحليون في قصائدهم.



فواصل متنوعة



أعدت إذاعة «الأولى» مجموعة من الفواصل تضم «معزبنا العود» الذي يجمع قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويضم فاصل «تصوخوا حمدان» مقتطفات من عبارات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مناسبات مختلفة وما تعكسه من أفكار ومعانٍ تعبر عن شخصية سموه الإيجابية والوطنية والقيادية والمحبة للناس.

ويثري فاصل «قالوا الأوليين» تجربة المستمعين بأبيات شعرية قديمة بصوت الشاعر سيف بن سليمان.

أما «تلبوقة الاسم» فهو فاصل ثقافي يتناول الأسماء والألقاب المتعارف عليها في الإمارات. وخصص فاصل «علوم مركزكم» ليلقي الضوء على أخبار وعمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ويعرّف فاصل «فالك طيب» المستعين بخدمة بالاسم نفسه يقدمها المركز من خلال الأسئلة التي ترده من الجمهور سواء كانت عن التراث أو الجغرافيا أو التاريخ الإماراتي ويجيب عنها أصحاب الخبرة والاختصاص.

وتعريفاً بأسلوب حياة أهل الإمارات قديماً في مختلف المجالات، يستعرض فاصل «بين الحين ولول» ما نشهده من تغير في موضوع ما ثم العودة للتعريف بما كان عليه في الماضي. ويقدم فاصل «سالفة وفيها فايدة» معلومات عامة سريعة ومنوعة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.