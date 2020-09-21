انخفاض إصابات كورونا لمستويات قياسية في مصر

وعادت الإصابات لأدنى معدل لها منذ أشهر، حيث سجلت 115 حالة انخفاضا من 128 حالة يوم السبت، مستقرة بذلك عند مستويات نيسان/ أبريل الماضي .
وسجلت وفيات وباء كوفيد-19 في مصر 20 وفاة فقط، ارتفاعا من 17 حالة يوم السبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 102015 حالة، من ضمنهم 89532 حالة تم شفاؤها، و5770 حالة وفاة.
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.
وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة الاثنين 14 سبتمبر/أيلول، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.
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