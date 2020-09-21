شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في 1 نوفمبر المقبل.
وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.
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