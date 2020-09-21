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السلطات السعودية تعتقل شخصين تورطا فى سرقة محال تجارية بالطائف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدى، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت، من القبض على مواطنين اثنين (فى العقد الثالث من العمر) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية.

وبحسب البيان الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن قيمة المسروقات قد قدرت بحوالي اثنين وثمانين ألف ريال، وضبط بحوزتهما مبلغ قدره أربعون ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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