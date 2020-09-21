كورونا.. 64 وفاة بالعراق و35 في المغرب و8 بليبيا

عواصم عربية/ الخليج 365

سجل العراق، الأحد، 64 وفاة بكورونا، فيما رصد المغرب 35 حالة، وليبيا 8 وفيات، وأعلن الأردن عن 239 إصابة بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 64 وفاة، و3 آلاف و438 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 4 آلاف و52 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 319 ألفا و35، منها 8 آلاف و555 وفاة، و253 ألفا و591 حالة تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة 35 وفاة، و1.927 إصابة، فضلا عن 1.724 حالة شفاء.

وذكرت الوزراة، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 101 ألف و743، منهم 1.830 متوفيا، و80 ألفا و732 متعافيا.

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وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 وفيات، و715 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 389 مريضا.



ولفت المركز (حكومي)، أن إجمالي الإصابات بلغ 27 ألفا و949، بينها 444 وفاة، و15 ألفا و68 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، رصد 239 إصابة بالوباء، و172 حالة شفاء، في المملكة.

وأشار جابر، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و779، بينها 30 وفاة، و2851 حالة شفاء.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و158 ألفا، توفي منهم قرابة 963 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و760 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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