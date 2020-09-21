السودان.. توزيع مساعدات تركية على آلاف المتضررين من السيول

الخرطوم/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي مساعدات إنسانية على آلاف الأشخاص المتضررين من كارثة السيول بالسودان، في إطار حملة أطلقتها الجمعية على خلفية الكارثة.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر التركي بالسودان سردار يلماز، للأناضول: "الجمعية وزعت مؤخرًا طرودًا غذائية على 432 أسرة في منطقة الكلاكلة التابعة للخرطوم، وهي الأكثر تضررًا من الكارثة".

وأشار يلماز إلى أن الفرق التابعة للهلال الأحمر التركي وزعت لحوم أضاحي على 50 ألف شخص من المتضررين جراء السيول والفيضانات، وطرودًا غذائية على نحو 5 آلاف شخص.

ووزعت المؤسسات والمنظمات التركية مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار على الأسر المتضررة من الكارثة التي أسفرت عن مصرع أكثر من 100 شخص وتدمير نحو 100 ألف منزل.

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وتتواصل الحملة التركية لإغاثة السودانيين بمشاركة الهلال الأحمر التركي، ووقف الديانة التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH)، وجمعية الرباط للإغاثة الإنسانية، ومركز رسائل النور، وجمعية رجال الأعمال الأتراك - السودانيين.

والمساعدات المقدمة للمحتاجيين في السودان، تتضمن مواد غذائية وأخرى للنظافة وأغطية للوقاية من البرد.

وتشير بيانات وزارة الداخلية السودانية إلى مصرع 121 وإصابة 54 شخصًا جراء السيول منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".



ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.