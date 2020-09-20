شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الطائف تضبط شخصين بتهمة سرقة محلات تجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت من القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثالث من العمر) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية.
وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 82 ألف ريال، وضبط بحوزتهما مبلغ قدره 40 ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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