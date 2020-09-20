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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني بيشة» يباشر حريقاً في 3 مزارع نخيل بمركز ترج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيشة، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق في مزارع نخيل بمركز ترج.
وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، إن فرق الدفاع المدني ببيشة باشرت بلاغا عن حريق في ثلاث مزارع نخيل في مركز ترج.
وأضاف آل جلبان أن الفرق تمكنت من إخماد الحريق وعزله عن المنازل المجاورة دون حدوث إصابات بفضل الله.
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