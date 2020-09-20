تطعيم 66 ألف شخص بلقاح فيروس كورونا في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.



وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، "أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار".

في وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

كما أشار، إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.

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وبالنسبة لمواعيد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا في موسكو، قال سوبيانين يوم 5 سبتمبر/أيلول، "نبدأ الأسبوع المقبل دراسة كبيرة (تجارب سريرية للقاح ما بعد التسجيل). والتي ستستمر لفترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر".

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيكV"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.