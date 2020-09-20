الرئيس السابق للاستخبارات السعودية يتحدث عن تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقات مع إسرائيل

وأضاف الفيصل، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "السلام مع إسرائيل حق سيادي للإمارات والبحرين، ولا أحد يستطيع أن يعارضهما، كما أنهما لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم والعام في المنطقة، بل أكدا ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين".

وتابع: "السؤال المطروح الآن هو، كيف سيؤثر ذلك على موقف إسرائيل، لأنها هي الجهة المطلوب منها أن تستجيب لما قدمه العرب من مبادرات للسلام منذ عام 2002. إسرائيل حتى اليوم لم تقبل المبادرة العربية وتواصل استعمار فلسطين".

وأشار الفيصل، إلى أن دولة الإمارات طلبت وحصلت على وعد بإيقاف الاستيطان في الضفة الغربية، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رأى فيما قدمته الإمارات من تجاوب مع مسعاه لعقد سلام بين إسرائيل والإمارات مكسبا له شخصيا، وللإمارات والبحرين أيضا.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع الدولتين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.