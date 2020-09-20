تفجير قرب مرقد للديانة الإيزيدية في شمال العراق

وأكد المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن الأجهزة الأمنية العراقية، ضبطت سيارة مفخخة طراز "أوبيل أومكا" مركونة بالقرب من مفرق بورك "مفرق مزار شرفدين" الخاص بالديانة الإيزيدية، على بعد حوالي 20 كم عن مركز ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل مركز نينوى.

وأوضح المصدر، أن السيارة تم تفجيرها عن بعد تحت السيطرة، دون حدوث أية إصابات بشرية.

الجدير بالذكر، أن ناحية سنوني تابعة لقضاء سنجار الذي يسكنه أغلبية من أبناء المكون الإيزيدي في غربي الموصل، شمالي العراق.

وتعرض قضاء سنجار، في الثالث من أغسطس/ آب عام 2014، لهجوم شرس شنه تنظيم "داعش" الإرهابي ونفذ إبادة بحق المكون الايزيدي، واختطف أكثر من 5 آلاف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء والفتيات اللواتي اقتدن سبايا وجاريات على يد عناصر التنظيم الإرهابي للاستعباد الجنسي والتجارة في أسواق للنخاسة افتتح بعضها داخل الأراضي السورية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.