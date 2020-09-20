البحرين تحبط هجوما موسعا لسرايا "قاسم سليماني" استهدف منشآت وشخصيات مهمة

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وبحسب صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، كشفت عمليات البحث والتحري عن "شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى (سرايا قاسم سليماني)".

وقالت السلطات الأمنية إنه تم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني.

وبحسب إعلان وزارة الداخلية، أحبطت الأجهزة الأمنية المخطط الإرهابي، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية.

وأوضحت أنه تم ضبط أحد المتهمين بمسكنه في منطقة سار وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد عجينة تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي، وذلك بحسب ما كشف عنه ملف القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية والتي تضم 18 متهما بينهم 9 هاربين في إيران ومن المقرر أن تستمع غدا لمرافعة دفاع المتهمين.

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وكشفت التحريات الأمنية أن بعض القيادات الإرهابية التابعة لسرايا الأشتر، وهو الذراع العسكرية لما يسمى "تيار الوفاء الإرهابي"، استطاعوا تجنيد عدد من العناصر الإرهابية في البحرين بدعم وإشراف من عناصر الحرس الثوري، اذ تمكن 4 عناصر إرهابية من ضم 14 آخرين خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات خارجية.

كما قاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والوطنية والمنشآت الأمنية في البحرين ومراقبة العاملين بها وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم بالإضافة إلى تصوير المنشآت الاقتصادية والحيوية ومستودعات النفط وإرسال الصور إلى الخارج.

وتم تكلفيهم أيضا باستلام عبوات متفجرة عن طريق البريد الميت، وذلك لتنفيذ عدة عمليات إرهابية متلاحقة ونسبتها إلى التنظيم الإرهابي الجديد، بحسب الوزارة.