شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبحث في الإمارات استبعاده من القائمة الأمريكية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس السيادة الحاكم في السودان، اليوم الأحد، إن مسؤولين سودانيين سيبحثون مع مسؤولين أمريكيين استبعاد بلدهم من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال زيارة لدولة الإمارات هذا الأسبوع.

وتضغط الحكومة السودانية الانتقالية التي تتولى المسؤولية منذ الإطاحة بعمر حسن البشير، العام الماضي من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعرقل قدرته على الحصول على قروض خارجية لمعالجة أزمة اقتصادية.

وطرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة في أغسطس آب قضية إقامة السودان علاقات مع إسرائيل. وأبلغه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنه ليس لديه تفويض للقيام بذلك.

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وقالت وكالة السودان للأنباء، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ضمن الوفد الذي من المقرر أن يتوجه اليوم الأحد إلى أبوظبي حيث يلتقي أولا مع مسؤولين إماراتيين لبحث قضايا إقليمية.

وسيلتقي عبد الباري بعد ذلك مع مسؤولين أمريكيين يزورون الإمارات لبحث استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم الفترة الانتقالية وشطب الديون الأمريكية على السودان.