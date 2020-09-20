شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقية يوجه الشرطة بالمساهمة فى إعادة 100 عائلة نازحة إلى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الشرطة الاتحادية بالمساهمة في إعادة 100 عائلة نازحة إلى قرى في كركوك، مطالبًا بتذليل المعوقات والاستماع عن كثب لطلباتهم واحتياجاتهم.
وأكد الغانمي، في تصريح أوردته قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن ملف النازحين ضمن أولويات الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن عودة النازحين يتم بعد إجراء التدقيق الأمني.
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