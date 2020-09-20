شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى لـ7368 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد، أنه وبعد إجراء 267 فحصا تم تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ليصل اجمالي الاصابات في البلاد إلى 7368 إصابة مؤكدة.

وأكد بيان للوزارة - بثته الاذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 24 من حالات شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6951 شخصا ، ووصل الوفيات إلى 161 وفاة في حين يتابع 256 علاجهم في المستشفيات.