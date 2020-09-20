شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبنانى الأسبق: المحاسبة بانفجار مرفأ بيروت تبدأ برئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير العدل اللبنانى الأسبق، أشرف ريفى، أن حزب الله اللبناني يمد يده على أموال الدولة اللبنانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضاف وزير العدل اللبنانى الأسبق، أن التحقيق بمرفأ بيروت يجب أن يسير بشقين "الإهمال" و"الإرهاب"، موضحًا أن التسوية الرئاسية كانت كارثة كبرى على لبنان، لافتا إلى أن المحاسبة بواقعة انفجار بيروت يجب أن تبدأ برئيس الجمهورية.

وفى وقت سابق، قال وزير العدل اللبنانى الأسبق أشرف ريفى، إن على لبنان اتخاذ قرار ببناء دولة مدنية بمعزل عن سلاح حزب الله، مضيفًا أن لحزب الله مربع أمنى وجمركى داخل مرفأ بيروت الذى شهد انفجارا ضخما فى 4 أغسطس الماضى.