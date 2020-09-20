شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبناني الأسبق يكشف عن مربع أمني وجمركي لحزب الله داخل مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، إن على لبنان اتخاذ قرار ببناء دولة مدنية بمعزل عن سلاح حزب الله، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف وزير العدل اللبناني الأسبق أن لحزب الله مربع أمني وجمركي داخل مرفأ بيروت الذى شهد انفجارا ضخما في 4 أغسطس الماضى.

وتابع أشرف ريفى، أن قوة حزب الله وإيران "كذبة كبيرة"، لافتا إلى أن أغلب الديكتاتوريين في التاريخ يبحثون عن ملاذ للفرار.

وفى وقت سابق انتقد بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي زعماء الطائفة الشيعية اليوم الأحد لتقديمهم طلبات قال إنها تعرقل تشكيل حكومة جديدة وتحدث شللا سياسيا في بلد يعاني من أزمة شديدة.

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ولم يذكر الراعي الشيعة بشكل مباشر لكنه تساءل كيف يمكن لطائفة واحدة المطالبة "بوزارة معينة". وكان السياسيون الشيعة قد قالوا إنه يتعين عليهم اختيار وزير المالية.

وتضيف العظة التي ألقاها رأس الكنيسة المارونية في لبنان أثناء قداس الأحد اليوم إلى التوتر في بلاد تواجه أسوأ أزماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وجرت العادة على تقاسم السلطة فيها بين المسلمين والمسيحيين.