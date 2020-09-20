شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد ،عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 3800 إصابة .

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن 14 حالة قد تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 946 حالة ، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 172حالة .