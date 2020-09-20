شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يطالب الحكومة بإعداد تقرير حول موعد بدء الدراسة فى ظل الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، الحكومة بإعداد تقرير عن موعد الدخول المدرسي والجامعي للعام الدراسي الجديد لتحديد إمكانية استئناف الدراسة بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا.

وأعرب الرئيس تبون -خلال رئاسته اليوم الأحد لاجتماع مجلس الوزراء - عن ارتياحه للنتائج المحققة في مكافحة وباء فيروس كورونا مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أنه مكسب يجب الحفاظ عليه بالإبقاء على حالة اليقظة.

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ووجه الرئيس تبون تعليماته خلال الاجتماع بتحديث الخريطة المنجمية بدقة لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي، والمناطق الموجهة للاستغلال الحرفي.

كما كلف الرئيس تبون، الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين المتسللين وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير.

ووجه الرئيس تبون وزير المناجم بسرعة استغلال منجم غار جبيلات للحديد ومنجم وادي أميزور للزنك والفوسفات قصد التخفيف من الاعتماد على المحروقات، على أن يكون ذلك مرفوقا ببناء خط سكة حديدية تندوف – بشار، بالاستعانة في هذا المشروع بالشريك الصيني