شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تدمر نفقا لعناصر داعش الإرهابي بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط عبوات متفجرة داخل احد الانفاق في محافظة ديالى.
وأشارت المديرية - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إلى أن النفق يكمن في منطقة عين ليلى في بعقوبة بمحافظة ديالى ، موضحة أن النفق يستخدمه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الاختباء من الرصد الأمني.
واضافت انه تم ضبط بداخله ٤ قذائف هاون وعبوات متفجرة ، مؤكدة أن العناصر الأمنية المختصة تمكنت من تدمير النفق والعبوات المتفجرة.
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