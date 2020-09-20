شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تدمر نفقا لعناصر داعش الإرهابي بمحافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط عبوات متفجرة داخل احد الانفاق في محافظة ديالى.

وأشارت المديرية - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إلى أن النفق يكمن في منطقة عين ليلى في بعقوبة بمحافظة ديالى ، موضحة أن النفق يستخدمه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الاختباء من الرصد الأمني.

واضافت انه تم ضبط بداخله ٤ قذائف هاون وعبوات متفجرة ، مؤكدة أن العناصر الأمنية المختصة تمكنت من تدمير النفق والعبوات المتفجرة.