شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية تؤكد إطلاق سراح الناشط "سجاد" بعد تظاهرات بمناطق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام عراقية تأكيدها إطلاق سراح الناشط "سجاد العراقى" بعد تظاهرات بمناطق مختلفة. وعادت أزمة عمليات الاختطاف والاغتيالات للنشطاء السياسيين العراقيين لتشتعل من جديد في الشارع العراقى، بعدما تم اختطاف الناشط سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة الناصرية، ووفقا لموقع العربية فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة وقام المسلحون باختطاف أحدهما فيما نقل الناشط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين يقطعون طرقاً وجسوراً في مدينة الناصرية، وإشعال الإطارات احتجاجاً على اختطاف الناشط "سجاد العراقي".