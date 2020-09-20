الأمم المتحدة: إغلاق مطار صنعاء يؤجل دخول مساعدات طبية لليمن

اليمن /الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي، أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من المساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا في اليمن.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت عليه الخليج 365.

وافاد البيان بأن "تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من معدات مواجهة فيروس كورونا وعاملين في المجال الإنساني".

Advertisements

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحوثيون إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية الأممية، بسبب نفاد الوقود.

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

‎وحتى مساء الأحد، سجل اليمن 2026 إصابة بفيروس كورونا، بينها 586 وفاة، 1227 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.