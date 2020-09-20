السودان.. مقتل 5 شرطيين إثر مطاردة مهربين شمالي البلاد

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت الشرطة السودانية، الأحد، مقتل 5 من عناصرها بينهم ضابط خلال مطاردة مهربي أسلحة، قرب مدينة الدبة شمالي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنه "استشهد 5 من شرطة الجمارك، ضابط و4 جنود خلال مطاردتهم لمهربي أسلحة بالولاية الشمالية قرب مدينة الدبة".

وأشارت إلى تحرك "قوة (أمنية) لمكان الحادث من أجل تعقب المجرمين"، دون تفاصيل أكثر.

ويكافح السودان، لمواجهة كل أنواع التهريب، سواء تهريب البشر والسلاح والذهب والوقود، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإرتريا والجنوبية مع جنوب السودان، وكذلك على حدوده مع إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وليبيا.

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