بدون خسائر.. هجوم صاروخي جديد يستهدف مطار بغداد الدولي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط صاروخ، الأحد، على مطار بغداد الدولي من دون خسائر، في هجوم من المرجح أنه يستهدف معسكرا يضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين داخل المطار.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت الخلية، أن "الصاروخ انطلق من منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد".

من جانبه، قال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، للأناضول: "الهجوم استهدف في الغالب معسكرا في المطار يضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين".

ولم تتهم وزارة الدفاع أي جهة بالوقوف وراء القصف، كما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه حتى الساعة 19.00 تغ.

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وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وباتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية عبر الصواريخ أو العبوات الناسفة التي تستهدف أرتال شاحنات تنقل معدات التحالف الدولي.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وكانت فصائل شيعية مسلحة عراقية، بينها "كتائب حزب الله" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني عراقي يقضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.