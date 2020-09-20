إشادة فلسطينية بموقف قطر والجزائر الرافض للتطبيع

فلسطين/ محمد ماجد، عوض الرجوب/ الخليج 365

ثمّنت منظمة التحرير وحركة "حماس"، الأحد، بإعلان قطر تمسكها بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضد التطبيع.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في تغريدة عبر "تويتر": "نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة (تجاه القضية الفلسطينية)".

وأعاد عريقات تغريد بيان وزارة الخارجية القطرية، الذي أكد على موقف الدوحة الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت الخارجية القطرية، في بيانها، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجاء البيان القطري بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أمريكي تحدث عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

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وفي سياق متصل، ثمنت حركة "حماس" تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترفض التطبيع مع إسرائيل.

وعبر تويتر، قال القيادي البارز بالحركة، سامي أبو زهري: "نثمن في ‎حماس تصريحات الرئيس الجزائري، حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية".

وأضاف أبو زهري: "هذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين" .

ومساء الأحد، قال تبون في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي: "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".

وتعد تصريحات تبون أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.