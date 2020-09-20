البحرين.. إحباط "مخطط إرهابي"

المنامة/ الخليج 365

ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، الأحد، أن وزارة الداخلية تمكنت من "إحباط مخطط إرهابي ضخم في المملكة على علاقة بالحرس الثوري الإيراني".

وقالت الصحيفة: "عمليات البحث والتحري كشفت عن شروع عناصر بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى سرايا قاسم سليماني (رمز إيراني اغتالته واشنطن)".

وأضافت أن "المخطط يشمل تفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين، ورصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة لاغتيالها ردا على مقتل قاسم سليماني".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار قرب مطار بغداد.

وأكدت الصحيفة أن إحباط المخطط جاء "بعد العثور على عبوة متفجرة بأحد شوارع العاصمة وضعت من قبل عناصر التنظيم وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية"، دون ذكر جنسيته.

وأوضحت أن ملف القضية "تنظره المحكمة الجنائية ويضم 18 متهما بينهم 9 هاربين في إيران".

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وأضافت أنه "من المقرر أن تستمع المحكمة غدا لمرافعة دفاع المتهمين".

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل بشأن تواريخ التوقيف والإحالة للمحاكمة أو القضية.

في سياق متصل، نقل التلفزيون السعودي الرسمي (الإخبارية) تغطية مباشرة عن البيان ذاته الذي نقلته الصحيفة البحرينية.

وتضمنت التغطية المعلومات التي سبق أن ذكرتها الصحيفة.

ولم يصدر عن السلطات البحرينية بيان عن الواقعة حتى الساعة 17:00: ت.غ.

وترفض البحرين انتقادات دولية باستهداف المعارضة ذات التوجه الشيعي لديها.

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