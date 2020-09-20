الحكومة السورية المؤقتة: تقرير لجنة التحقبق الدولية "متحيز"

أنقرة/الخليج 365

الحكومة المؤقتة في بيان :

-تقرير لجنة التحقيق الأممية تضمن أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني

-ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه

أدانت الحكومة السورية المؤقتة ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ووصفته بالمتحيز.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان الأحد،: "تابعنا التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة والذي تضمن وللأسف أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية".

وأردف البيان: "إننا في الحكومة السورية المؤقتة ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية".

كما لفت البيان إلى "تغافل التقرير بشكل متعمد" عن جرائم حرب مرتكبة من قبل نظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

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وصدر التقرير عن اللجنة الدولية الأسبوع المنصرم، ويغطي الفترة ما بين 11 يناير حتى 1 يوليو 2020.

ولفت التقرير إلى تورط نظام الأسد في جرائم مثل القتل والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين.

وتطرق التقرير إلى الظروف المتردية في مخيم الهول الذي يسيطر عليه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومين من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف "غير إنسانية".

وذكر التقرير أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطا أيضا في جرائم حرب محتملة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.