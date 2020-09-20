كورونا .. 3 وفيات في الكويت و674 إصابة بالإمارات

الكويت-الإمارات/الخليج 365
أعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 3 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت الإمارات 674 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات و385 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 670 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 99.434؛ منها 584 وفاة، و90.168 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 84.242، بينها 404 وفيات، و73.512 حالة تعاف.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 674 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 761.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 84.916؛ منها 404 وفيات، و74.273 حالة تعاف.
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و36 ألفا، توفي منهم قرابة 962 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و642 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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