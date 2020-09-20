خلال شهر.. وزير خارجية الجزائر في مالي للمرة الثانية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى مالي، الأحد، في زيارة هي الثانية من نوعها خلال شهر، في ظل أزمة سياسية تعانيها البلاد، إثر الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن "الوزير بوقادوم حل بالعاصمة باماكو الأحد، موفدا من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار زيارة عمل".

وأضاف البيان، أن "هذه الزيارة تعد الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر، حيث تندرج في إطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر ومالي".

وأردف: "وسيجري (بوقادوم) خلالها سلسلة من المحادثات مع العديد من المسؤولين الماليين والدوليين حول الوضع في مالي".

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وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أجرى بوقادوم زيارة إلى باماكو دامت ساعات بحث خلالها تطورات الأزمة المحلية مع مسؤولي المجلس العسكري الذي يقود البلاد.

وفي 18 من الشهر ذاته، اعتقل عسكريون متمردون في مالي، رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان كما غادر بعدها نحو الإمارات للعلاج، وفق وسائل إعلام مالية.



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