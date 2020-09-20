الحوثيون يتهمون الحكومة اليمنية بتقديم أسماء أسرى وهميين

اليمن /الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي، الأحد، الحكومة اليمنية، بتقديم أسماء وهمية ضمن كشوف الأسرى، في مباحثات الطرفين المنعقدة لليوم الثالث بضواحي جنيف السويسرية.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله إن "وفد الرياض (يقصد وفد الحكومة اليمنية) قدم أسماء وهمية وغير معروفة ضمن كشوفات الأسرى التي رفعت من جانبه".

وأضاف أن "الوفد الحوثي رفع ملاحظاته على الكشوف الأولية التي رفعت من وفد الحكومة".

وأشار إلى أن "الساعات القادمة ستكون حاسمة فيما إذا كان الطرف الآخر (وفد الحكومة) جادا في حلحلة ملف الأسرى الإنساني".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية التي سبق أن اتهمت الحوثيين بالأمر ذاته في مشاورات سابقة خاصة بملف الأسرى.



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وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وتأتي هذه المحادثات برعاية من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

و13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله كونه ملف إنساني بحت.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين" .

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