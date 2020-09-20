العراق... تحذير مصرفي من مشاهير التواصل الاجتماعي والحركات المالية المشبوهة

ونقل موقع "السومرية" العراقية أن البنك المركزي أصدر بيانا اليوم الأحد حذر فيه من أنه:

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"على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال (الحسابات المصرفية والمَحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها) والخاصة بمشاهير السوشيال ميديا، فضلاً عن تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الأموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن تطلب الأمر".

وأضاف البيان: "نحث باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لأصحاب المتاجر الإلكترونية ( أصحاب مواقع التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار/مارس من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.