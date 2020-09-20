ونقل موقع "السومرية" العراقية أن البنك المركزي أصدر بيانا اليوم الأحد حذر فيه من أنه:
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
وأضاف البيان: "نحث باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لأصحاب المتاجر الإلكترونية ( أصحاب مواقع التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار/مارس من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... تحذير مصرفي من مشاهير التواصل الاجتماعي والحركات المالية المشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.