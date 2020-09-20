وبحسب صحيفة "الصباح" العراقية، فإن سكة القطار والتي سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأيام المقبلة تعتبر الأولى من نوعها في مدينة الموصل العراقية بسبب الازدحام الكبير الذي تشهده المدينة نتيجة ازدياد التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المدينة وتركيا.
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ونوه الجبوري إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في البلاد وفي مدينة الموصل مركز نينوى، بسبب ازدياد التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين العراق وتركيا.
وبدورها أشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى عدم (في الوقت الحالي) وجود أي خط حديدي يربط تركيا بدول الجوار، لأن تركيا تعتمد على المنافذ الحدودية البرية والبحرية فقط، منوهة إلى أن منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، بإقليم كردستان شمالي العراق، يعتبر المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأولى بالنسبة لأنقرة"... الكشف عن مشروع سكة حديد تربط العراق بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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