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"الأولى بالنسبة لأنقرة"... الكشف عن مشروع سكة حديد تربط العراق بتركيا

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وبحسب صحيفة "الصباح" العراقية، فإن سكة القطار والتي سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأيام المقبلة تعتبر الأولى من نوعها في مدينة الموصل العراقية بسبب الازدحام الكبير الذي تشهده المدينة نتيجة ازدياد التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المدينة وتركيا.

© REUTERS / Sergei Karpukhin

ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس السبت، أشار فيها لقيام المعدات الهندسية والفنية المختصة وبالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، البدء خلال أيام بمد خط حديث للسكة الحديد يربط بين مدينة الموصل وتركيا بهدف تخفيف الازدحام على الطرق بين البلدين.

ونوه الجبوري إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في البلاد وفي مدينة الموصل مركز نينوى، بسبب ازدياد التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين العراق وتركيا.

وبدورها أشارت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى عدم (في الوقت الحالي) وجود أي خط حديدي يربط تركيا بدول الجوار، لأن تركيا تعتمد على المنافذ الحدودية البرية والبحرية فقط، منوهة إلى أن منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، بإقليم كردستان شمالي العراق، يعتبر المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

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